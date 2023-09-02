Оккупанты на захваченных территориях только на юге с начала года похитили более тысячи украинцев - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Только с начала этого года более тысячи украинцев без суда и следствия на юге страны удерживается оккупантами в “фильтрационных лагерях”, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“Только с начала года на юге было украдено более тысячи украинцев, которые сейчас находятся в “фильтрационных лагерях”, где их удерживают без суда и следствия только за то, что они украинцы. Типичная тактика оккупантов: уничтожить все украинское, поставить марионеточную власть, создать псевдоместные СМИ, под дулами автоматов проводить “выборы”, а всех несогласных уничтожить или запугать”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый, кто причастен к репрессиям украинцев, установлен и понесет ответственность в установленном Законодательством Украины порядке.
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