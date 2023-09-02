Окупанти на загарбаних територіях тільки на півдні від початку року викрали понад тисячу українців - ЦНС

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“Лише від початку року на півдні було вкрадено понад тисячу українців, які наразі перебувають в “фільтраційних таборах”, де їх утримують без суду та слідства лише за те, що вони українці. Типова тактика окупантів: знищити все українське, поставити маріонеткову владу, створити псевдомісцеві ЗМІ, під дулами автоматів проводити “вибори”, а всіх незгодними знищити чи залякати”, - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що кожен хто причетний до репресування українців встановлений та понесе відповідальність у встановленому Законодавством України порядку.

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