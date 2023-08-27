На Луганщині окупанти викрадають людей з українського підпілля - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни активно шукають членів українського підпілля. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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“Російська влада не розуміє, що попри свої пропагандистські ілюзії, вони лише недовговічні окупанти й Сили Оборони знають, де розміщений ворог. Репресії ж лише посилюють спротив”, - пише ЦНС.
Зазначається, що регіон прибули додаткові сили фсб, яі шукають “диверсантів”. Відтак в області збільшилась кількість викрадень місцевих мешканців поліцаями, яких вивезли до фільтраційних таборів.
Доповнення
В Луганській області російські загарбники планують до 1 жовтня "паспортизувати" всіх підлітків віком від 14 до 18 років.