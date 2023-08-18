На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня "паспортизувати" всіх підлітків - ОВА

Цитата

“Перед окупаційною владою Луганщини поставлене завдання до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків віком від 14 до 18 років. Дітям пропонують за отримання паспорта рф безкоштовний відпочинок та погрожують недопущенням до навчання, батькам — припиненням соціальних виплат”, — написав Лисогор.

За його словами, у так звану “лнр” вже прибули спостерігачі з москви, які перевіряють виконання примусових заходів.

“До кожної адміністративно-територіальної одиниці направлена комісія, яка шукає підлітків без паспорта. Здійснюється обхід будинків”, — повідомив Лисогор.

Окрім того, він повідомив, що на Новопсковщині окупанти влаштували шантаж населення, яке не в змозі своєчасно сплатити за комунальні послуги. Зокрема, почали відключати від електропостачання за борг лише у 200 кВт-год.

“Стосується це навіть пенсіонерів та малозабезпечених при затримці у виплаті пенсій та інших соціальних виплат. Окупантам байдуже. За повторне підключення абонент повинен сплати понад дві тисячі рублів”, — розповів Лисогор.

Доповнення

Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт рф.