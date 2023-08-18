На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября "паспортизировать" всех подростков - ОВА

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“Перед оккупационными властями Луганщины поставлена задача до 1 октября паспортизировать всех подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Детям предлагают за получение паспорта рф бесплатный отдых и угрожают недопущением к учебе, родителям — прекращением социальных выплат”, — написал Лысогор.

По его словам, в так называемую “лнр” уже прибыли наблюдатели из москвы, которые проверяют выполнение принудительных мер.

“В каждую административно-территориальную единицу направлена комиссия, которая ищет подростков без паспорта. Осуществляется обход домов”, — сообщил Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что на Новопсковщине оккупанты устроили шантаж населения, которое не в состоянии своевременно оплатить за коммунальные услуги. В частности, начали отключать от электроснабжения за долг всего в 200 кВт-ч.

“Касается это даже пенсионеров и малообеспеченных при задержке в выплате пенсий и других социальных выплат. Оккупантам безразлично. За повторное подключение абонент должен уплатить более двух тысяч рублей”, — рассказал Лысогор.

Дополнение

Оккупанты угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт рф.