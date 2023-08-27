На Луганщине оккупанты похищают людей из украинского подполья - ЦНС

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“Российские власти не понимают, что несмотря на свои пропагандистские иллюзии, они лишь недолговечные оккупанты и Силы Обороны знают, где размещен враг. Репрессии же только усиливают сопротивление”, - пишет ЦНС.

Отмечается, что в регион прибыли дополнительные силы фсб, которые ищут “диверсантов”. Поэтому в области увеличилось количество похищений местных жителей полицаями, которых вывезли в фильтрационные лагеря.

Дополнение

В Луганской области российские захватчики планируют до 1 октября "паспортизировать" всех подростков в возрасте от 14 до 18 лет.