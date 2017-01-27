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Оккупанты на луганском направлении выпустили более 180 снарядов

Оккупанты на луганском направлении выпустили более 180 снарядов

Киев • УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Боевики за минувшие сутки выпустили более 180 снарядов на луганском направлении. Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В течение последних дней обстановка на луганском направлении стремительно обостряется. Прежде всего речь идет о Попаснянском и частично Новоайдарском районах. Причем география боевых действий там значительно расширилась. Противник вчера массово обстреливал украинские позиции на 40-ка километровом участке фронта Крымское-Новозвановка, за исключением поселка Золотое.

Еще до двух часов ночи противник применил реактивные системы залпового огня "Град", при этом выпустив по нашим позициям 20 реактивных снарядов. После 14:00 боевики открыли огонь из минометов и не прекращали его до позднего вечера. Количество выпущенных минометных снарядов превысило отметку 160", - сообщил он.

Также, по его словам, оккупанты применяли ствольную артиллерию, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Кроме того, враг и днем, и ночью делал провокации с помощью легкого вооружения. Таким образом командование российско-оккупационных войск проверяет оборону Вооруженных сил Украины и сознательно провоцирует на обострение обстановки.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 23 вражеских обстрела, 17 из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки двое украинских военных погибли в результате боевых действий.

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