Оккупанты на луганском направлении выпустили более 180 снарядов

"В течение последних дней обстановка на луганском направлении стремительно обостряется. Прежде всего речь идет о Попаснянском и частично Новоайдарском районах. Причем география боевых действий там значительно расширилась. Противник вчера массово обстреливал украинские позиции на 40-ка километровом участке фронта Крымское-Новозвановка, за исключением поселка Золотое.

Еще до двух часов ночи противник применил реактивные системы залпового огня "Град", при этом выпустив по нашим позициям 20 реактивных снарядов. После 14:00 боевики открыли огонь из минометов и не прекращали его до позднего вечера. Количество выпущенных минометных снарядов превысило отметку 160", - сообщил он.

Также, по его словам, оккупанты применяли ствольную артиллерию, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Кроме того, враг и днем, и ночью делал провокации с помощью легкого вооружения. Таким образом командование российско-оккупационных войск проверяет оборону Вооруженных сил Украины и сознательно провоцирует на обострение обстановки.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 23 вражеских обстрела, 17 из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки двое украинских военных погибли в результате боевых действий.