Окупанти на луганському напрямку випустили більше 180 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Бойовики минулої доби випустили більше 180 снарядів на луганському напрямку. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Протягом останніх днів обстановка на луганському напрямку стрімко загострюється. Перш за все мова йде про Попаснянський та частково Новоайдарський райони. При чому географія бойових дій там значно розширилася. Противник вчора масово обстрілював українські позиції на 40-ка кілометровій ділянці фронту Кримське-Новозванівка, за винятком селища Золоте.
Ще до другої години ночі противник застосував реактивні системи залпового вогню „Град“, при цьому випустив по наших позиціях 20 реактивних снарядів. Після 14-ої години бойовики відкрили вогонь з мінометів і не припиняли його до пізнього вечора. Кількість випущених мінометних снарядів перевищила позначку 160”, — повідомив він.
Також, за його словами, окупанти застосовували ствольну артилерію, зокрема самохідні артилерійські установки “Гвоздика”.
Крім того, ворог і вдень, і вночі чинив провокації з легкого озброєння. Таким чином командування російсько-окупаційних військ перевіряє оборону Збройних сил України і свідомо це на загострення обстановки.
Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 23 ворожих обстрілів, 17 з них із застосуванням важкого озброєння.
Як передавав УНН, минулої доби двоє українських військових загинуло внаслідок бойових дій.