Оккупанты в Луганской области за сутки потеряли 69 человек, еще 92 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В боях в Луганской области за прошедшие сутки погибло 69 российских оккупантов, еще 92 получили ранения. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение Луганской ОВА в Telegram.
Детали
Отмечается, что вчера, 11 января, оккупанты попытались атаковать вблизи Стельмаховки и Кременной. В ответ они получили мощный удар из артиллерии и стрелкового оружия.
В результате враги потеряли 69 человек убитыми и 92 – ранеными, выведены из строя несколько единиц техники врага, сообщили в ОВА.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 113 990 человек, 276 вертолетов и сотен единиц военной техники.