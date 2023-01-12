Окупанти на Луганщині за добу втратили 69 осіб, ще 92 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У боях в Луганській області протягом минулої доби загинуло 69 російських окупантів, ще 92 отримали поранення. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію Луганської ОВА в Telegram.
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Зазначається, що вчора, 11 січня, окупанти спробували атакувати поблизу Стельмахівки та Кремінної. У відповідь вони отримали потужний удар з артилерії та стрілецької зброї.
Унаслідок цього вороги втратили 69 людей вбитими та 92 – пораненими, виведені з ладу декілька одиниць техніки ворога, повідомили в ОВА.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 113 990 осіб, 276 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.