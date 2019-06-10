Оккупанты в Донбассе создают мобильные артиллерийские и минометные группы - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины на оккупированном Донбассе возросла интенсивность тренировок очередных минометных и артиллерийских расчетов боевиков. Кроме того, противником создаются так называемые "кочующие" артиллерийские и минометные группы. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"Возросла интенсивность тренировок очередных минометных и артиллерийских расчетов. Кроме того, противником создаются так называемые "кочующие" (мобильные) артиллерийские и минометные группы, перемещение которых осуществляется с нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения", - сказал Праута.
Кроме того, с целью повышения уровня умений экипажей самоходных артиллерийских установок и минометных расчетов к быстрому развертыванию и ведению огня с неподготовленных и закрытых позиций к их подготовке привлекаются кадровые российские офицеры-артиллеристы.
"Для эффективного применения указанных мобильных групп активно используются беспилотные летательные аппараты, полеты которых корректируются с работой постов радиоэлектронного подавления российско-оккупационных войск", - отметил Праута.
Напомним, в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.