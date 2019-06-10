Окупанти на Донбасі створюють мобільні артилерійські та мінометні групи – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України на локупованому донбасі зросла інтенсивність тренувань чергових мінометних та артилерійських розрахунків бойовиків. Крім того, противником створюються так звані “кочуючі” артилерійські та мінометні групи. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Зросла інтенсивність тренувань чергових мінометних та артилерійських розрахунків. Крім того, противником створюються так звані “кочуючі” (мобільні) артилерійські та мінометні групи, переміщення яких здійснюється з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення", - сказав Праута.
Окрім того, з метою підвищення рівня умінь екіпажів самохідних артилерійських установок та мінометних розрахунків до швидкого розгортання і ведення вогню з непідготовлених й закритих позицій до їх підготовки залучаються кадрові російські офіцери-артилеристи.
"Для ефективного застосування зазначених мобільних груп активно використовуються безпілотні літальні апарати, польоти яких коригуються з роботою постів радіоелектронного придушення російсько-окупаційних військ", - зазначив Праута.
Нагадаємо, у неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню.