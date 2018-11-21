Оккупанты почти час вели пулеметный огонь по силам ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня российско-террористические группировки один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала суток по состоянию на 11:00 противник нарушил режим прекращения огня 1 раз... Наши военные огонь не открывали", - сказал Праута.
Он уточнил, что наших военных вблизи Красногоровки обстреливали с направления оккупированной Старомихайловки с 9:50 в течение 50 минут, применяя пулеметы крупного калибра.
Напомним, боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.