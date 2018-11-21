Окупанти майже годину вели кулеметний вогонь по силах ООС

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні російсько-терористичні угруповання один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.