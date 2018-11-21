Окупанти майже годину вели кулеметний вогонь по силах ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні російсько-терористичні угруповання один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Від початку доби станом на 11:00 противник порушив режим припинення вогню 1 раз… Наші військові вогонь у відповідь не відкривали", - сказав Праута.
Він уточнив, що наших військових поблизу Красногорівки обстрілювали з напрямку окупованої Старомихайлівки з 9:50 протягом 50 хвилин, застосовуючи кулемети великого калібру.
Нагадаємо, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.