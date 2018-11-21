ООС: бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов’ї”, — ідеться у повідомленні.
У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.
За даними розвідки, 20 листопада, чотирьох бойовиків знищено та ще чотирьох — поранено.