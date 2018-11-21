ООС: боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.
“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединский. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье”, — говорится в сообщении.
В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.
По данным разведки, 20 ноября, четырех боевиков уничтожены и еще четырех — ранены.