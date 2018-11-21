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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105472 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111364 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148426 просмотра

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7 марта, 17:42 • 143382 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135944 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127964 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170368 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

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ООС: боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.

“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединский. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье”, — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 20 ноября, четырех боевиков уничтожены и еще четырех — ранены.

Украинские Национальные Новости

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