Оккупанты массированно обстреляют Херсон - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Россияне осуществили массированный обстрел Херсона. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН

Цитата 

"Херсон под массированным обстрелом", - написал глава ОВА.

Также была зафиксирована активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонщины. Вероятные ракетные удары, как отмечает Херсонская ОВА.

Дополнение

В Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.

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