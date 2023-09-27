Оккупанты массированно обстреляют Херсон - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Россияне осуществили массированный обстрел Херсона. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Херсон под массированным обстрелом", - написал глава ОВА.
Также была зафиксирована активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсонщины. Вероятные ракетные удары, как отмечает Херсонская ОВА.
Дополнение
В Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.