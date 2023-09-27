Окупанти масовано обстрілють Херсон - ОВА

Цитата

"Херсон під масованим обстрілом", - написав голова ОВА.

Також було зафіксовано активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини. Ймовірні ракетні удари, як зазначає Херсонська ОВА.

Доповнення

У Херсонській області було оголошено повітряну тривогу. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.