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28 березня, 18:00 • 200099 перегляди

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Окупанти масовано обстрілють Херсон - ОВА

Окупанти масовано обстрілють Херсон - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Росіяни здійснили масований обстріл Херсона. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН

Цитата 

"Херсон під масованим обстрілом", - написав голова ОВА.

Також було зафіксовано активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини. Ймовірні ракетні удари, як зазначає Херсонська ОВА.

Доповнення

У Херсонській області було оголошено повітряну тривогу. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.

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