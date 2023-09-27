Окупанти масовано обстрілють Херсон - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Росіяни здійснили масований обстріл Херсона. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
"Херсон під масованим обстрілом", - написав голова ОВА.
Також було зафіксовано активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини. Ймовірні ракетні удари, як зазначає Херсонська ОВА.
Доповнення
У Херсонській області було оголошено повітряну тривогу. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.