Оккупанты хотят радиолокационными отражателями вдоль Антоновского моста уберечься от ударов ВСУ - ISW

Детали

По данным Генштаба ВСУ, российские военные пытаются помешать продвижению украинских бойцов с северо-востока в Херсонскую область и обстреливают их позиции на границах с Николаевской и Днепропетровской областями.

Спутниковые снимки также свидетельствуют, что российские оккупанты выкопали траншеи у Антоновского моста и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить ракетные удары ВСУ, отмечает ISW.

Ранее

Вооруженные силы Украины нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, который являлся важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Мост стал непригоден для использования транспортом. После этого российские войска пытались навести понтонные и паромные переправы через Днепр.

Также оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост без инженерных планов.