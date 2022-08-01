Окупанти хочуть радіолокаційними віддзеркалювачами вздовж Антонівського мосту уберегтися від ударів ЗСУ - ISW

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За даними Генштабу ЗСУ, російські військові намагаються перешкодити просуванню українських бійців з північного сходу в Херсонську область й обстрілюють їхні позиції на кордонах з Миколаївською і Дніпропетровською областями.

Супутникові знімки також свідчать про те, що російські окупанти викопали траншеї біля Антонівського мосту і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів, щоб запобігти ракетним ударам ЗСУ, вказали в ISW.

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Збройні сили України завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Міст став непридатним для використання транспортом. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.

Також окупанти намагаються відновити Антонівський міст без інженерних планів.