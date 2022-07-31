Окупанти намагаються відновити Антонівський міст

Цитата

«Орки намагаються відновити Антонівський міст. Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки. За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити. Звичайно, якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви. У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться...», - написав Соболевський на своїй сторінці у Фейсбук.

Контекст

Збройні сили України завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Міст став непридатним для використання транспортом. Після цього російські війська намагалися навести понтонні переправи через Дніпро.



