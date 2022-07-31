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Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост

Киев • УНН

 • 184256 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Херсонской области оккупанты пытаются без инженерных планов восстановить Антоновский мост. Об этом сообщил первый замглавы Херсонской облрады Юрий Соболевский, передает УНН.

Цитата

«Орки пытаются восстановить Антоновский мост. Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов - просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтверждённой пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты. Естественно, качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения. В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся...», - написал Соболевский на своей странице в Фейсбук.

Контекст

Вооруженные силы Украины нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, являвшемуся важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Мост стал непригоден для использования транспортом. После чего российские войска пытались навести понтонные переправы через Днепр.

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