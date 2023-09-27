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Оккупанты готовятся оборонять пляжи Евпатории: на набережную в четыре точки принесли несколько мешков с песком

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", информирует, о том, как оккупанты активно, но не логично, готовятся к обороне евпаторийской набережной от украинского наступления, однако партизаны предполагают, что имитация деятельности обусловлена банальным отмыванием денег, передает УНН.

Цитата

"Агенты "АТЕШ" обнаружили огневые позиции на набережной независимости в Евпатории (очень символичное название). Сообщается, что там оборудовано 4 огневые позиции. Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Или это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть...", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в курской области рф на участке возле госграницы с Украиной ведется имитация возведения укреплений и сооружения опорных пунктов с военной техникой и живой силой.

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