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росіяни створюють нові укріплення у Запорізькій області - міський голова Мелітополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Відчуваючи постійний натиск Сил оборони, російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі однго із українських телеканалів, пише УНН.

Цитата

“На жаль ми бачимо тенденцію про те що ворог продовжує будувати лінії оборони. В районі Токмаку будує черговий укріпрайон на шляху до селища Роботине. Також навколо Мелітополя будуються ще нові і нові оборонні споруди”, - заявив Федоров.

Деталі

Зі його слів, на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій окупанти почали заганяти бетоновози.

На захопленій території росія влаштували більше ніж 20 тренувальних полігонів армії рф загальною площею близько 50 000 гектарів. На Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманю, Кирилівки, територія Приазовського Нацпарку.

Окрім того, продовжується "підселення" російських військових до мирного населення, аби використовувати людей як “живий щит”, зазначив Федоров.

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