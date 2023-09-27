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россияне создают новые укрепления в Запорожской области - городской голова Мелитополя

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Чувствуя постоянный натиск Сил обороны, российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

Цитата

“К сожалению мы видим тенденцию о том что враг продолжает строить линии обороны. В районе Токмака строит очередной укрепрайон на пути к поселку Роботино. Также вокруг Мелитополя строятся еще новые и новые оборонительные сооружения”, - заявил Федоров.

Детали

По его словам, на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций оккупанты начали загонять бетоновозы.

На захваченной территории россия устроили более 20 тренировочных полигонов армии рф общей площадью около 50 000 гектаров. На Мелитопольщине это окрестности Дунаевки, Атмань, Кирилловки, территория Приазовского Нацпарка.

Кроме того, продолжается "подселение" российских военных к мирному населению, чтобы использовать людей как “живой щит”, отметил Федоров.

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