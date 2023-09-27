Окупанти готуються обороняти пляжі Євпаторії: на набережну в чотири точки принесли кілька мішків із піском
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ", інформує, про те, як окупанти активно, але не логічно, готуються до оборони євпаторійської набережної від українського наступу, однак партизани припускають, що імітація діяльності зумовлена банальним відмиванням грошей, передає УНН.
Цитата
"Агенти "АТЕШ" виявили вогневі позиції на набережній незалежності в Євпаторії (дуже символічна назва). Повідомляється, що там обладнано 4 вогневі позиції. Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії почнеться звільнення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то нехай...", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, у курській області рф на ділянці біля держкордону з Україною ведеться імітація зведення укріплень та спорудження опорних пунктів із військовою технікою та живою силою.
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