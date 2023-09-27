Окупанти готуються обороняти пляжі Євпаторії: на набережну в чотири точки принесли кілька мішків із піском

Цитата

"Агенти "АТЕШ" виявили вогневі позиції на набережній незалежності в Євпаторії (дуже символічна назва). Повідомляється, що там обладнано 4 вогневі позиції. Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії почнеться звільнення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то нехай...", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, у курській області рф на ділянці біля держкордону з Україною ведеться імітація зведення укріплень та спорудження опорних пунктів із військовою технікою та живою силою.

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