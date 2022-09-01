Оккупанты готовятся эвакуировать из ЗАЭС работников росатома – ГУР

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"На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников росатома. Во избежание паники среди работников станции подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений росгвардии, которые в 7.00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергода", – говорится в сообщении.

Детали

По словам работников росатома стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, часть персонала не допустят на территорию станции.

Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, это персонал, который отвечает за пожарную безопасность.

Напомним

Миссия МАГАТЭ, которая направляется на захваченную оккупантами ЗАЭС, проехала в "серую зону" в сторону Энергодара Запорожской области