Оккупанты готовятся эвакуировать из ЗАЭС работников росатома – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские оккупанты готовятся эвакуировать работников росатома с территории Запорожской АЭС в захваченный Мелитополь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, информирует УНН.
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"На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников росатома. Во избежание паники среди работников станции подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений росгвардии, которые в 7.00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергода", – говорится в сообщении.
Детали
По словам работников росатома стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, часть персонала не допустят на территорию станции.
Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, это персонал, который отвечает за пожарную безопасность.
Напомним
Миссия МАГАТЭ, которая направляется на захваченную оккупантами ЗАЭС, проехала в "серую зону" в сторону Энергодара Запорожской области