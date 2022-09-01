Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону" у бік Енергодара: росЗМІ публікують відео з КПП на шляху до ЗАЕС

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"Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону" у напрямку Енергодара", - йдеться у повідомленні.

Державні росЗМІ тим часом публікують відео з КПП "Василівка" на шляху до ЗАЕС.

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31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.