Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону" у бік Енергодара: росЗМІ публікують відео з КПП на шляху до ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Місія МАГАТЕ, яка прямує на захоплену окупантами Запорізьку АЕС, проїхала у "сіру зону" у бік Енергодара Запорізької області, повідомляє "Настоящее время". Тим часом росЗМІ публікують відео з КПП на шляху до ЗАЕС, передає УНН.
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"Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону" у напрямку Енергодара", - йдеться у повідомленні.
Державні росЗМІ тим часом публікують відео з КПП "Василівка" на шляху до ЗАЕС.
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31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.
1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.
Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.