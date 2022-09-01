Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в сторону Энергодара: росСМИ публикуют видео с КПП на пути к ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Миссия МАГАТЭ, которая направляется на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС, проехала в "серую зону" в сторону Энергодара Запорожской области, сообщает "Настоящее время". Между тем, росСМИ публикуют видео с КПП на пути к ЗАЭС, передает УНН.
Детали
"Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара", - говорится в сообщении.
Государственные росСМИ в это время публикуют видео с КПП "Васильевка" на пути к ЗАЭС.
Дополнение
31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Она должна работать на станции до 3 сентября.
1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.
От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.