Окупанти готуються евакуювати із ЗАЕС працівників росатому – ГУР

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"На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників росатому. Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів росгвардії, які о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару", – ідеться у повідомленні.

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Зі слів працівників росатому стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не допустять на територію станції.

Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, це персонал, який відповідає за пожежну безпеку.

Нагадаємо

Місія МАГАТЕ, яка прямує на захоплену окупантами ЗАЕС, проїхала у "сіру зону" у бік Енергодара Запорізької області