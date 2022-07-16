Оккупанты бьют по мирным городам ради своих "воображаемых побед" и создания напряжения в стране - Силы обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. россия наносит мощные ракетные удары по мирным городам Украины для того, чтобы обеспечить себе "воображаемые победы" и посеять панику среди населения. Об этом в эфире национального телемарафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Основная цель таких ударов – посеять панику. Это психологическое давление на те регионы, которые считаются глубоко тыловыми, внутреннее напряжение в стране, чтобы не было понимания, что линия фронта продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну, и очистка наших территорий. Это более такой ход, чтобы обеспечить себе воображаемые победы", - отметила Гуменюк.
Дополнение
Оккупанты наносят ракетные удары по мирным городам Украины, где нет военно-стратегических объектов.
14 июля рашисты ударили по центру города Винница, погибли 24 человека.
Также на днях оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева.
Обстрелам подвергся и город Днепр и Днепропетровская область. Известно о трех погибших и 16 раненых.