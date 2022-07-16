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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти б'ють по мирних містах задля своїх "уявних перемог" та створення напруги в країні - Сили оборони

Окупанти б'ють по мирних містах задля своїх "уявних перемог" та створення напруги в країні - Сили оборони

Київ • УНН

 • 180386 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. росія завдає потужних ракетних ударів по мирних містах України для того, щоб забезпечити собі "уявні перемоги" та посіяти паніку серед населення. Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Основна мета таких ударів – посіяти паніку. Це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається в бік повернення окупантів у їхню країну, і вичищення наших територій. Це більш такий хід, щоб забезпечити собі уявні перемоги", - зазначила Гуменюк.

Доповнення

Окупанти завдають ракетні удари по мирних містах України, де немає військово-стратегічних об’єктів.

14 липня рашисти вдарили по центру міста Вінниця, загинули 24 особи.

Також днями окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.

Обстрілів зазнало й місто Дніпро та Дніпропетровська область. Відомо про трьох загиблих та 16 поранених.

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