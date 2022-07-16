Окупанти б'ють по мирних містах задля своїх "уявних перемог" та створення напруги в країні - Сили оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. росія завдає потужних ракетних ударів по мирних містах України для того, щоб забезпечити собі "уявні перемоги" та посіяти паніку серед населення. Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Основна мета таких ударів – посіяти паніку. Це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається в бік повернення окупантів у їхню країну, і вичищення наших територій. Це більш такий хід, щоб забезпечити собі уявні перемоги", - зазначила Гуменюк.
Доповнення
Окупанти завдають ракетні удари по мирних містах України, де немає військово-стратегічних об’єктів.
14 липня рашисти вдарили по центру міста Вінниця, загинули 24 особи.
Також днями окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.
Обстрілів зазнало й місто Дніпро та Дніпропетровська область. Відомо про трьох загиблих та 16 поранених.