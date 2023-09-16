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Оккупанты били из артиллерии по четырем районам Харьковщины: есть разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купьянского и Изюмского районов Харьковщины. В результате чего есть разрушения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали 

Авиаударам врага подверглись населенные пункты Стрелечья Харьковского района и Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем за прошедшие сутки находился г. Купьянск. 

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. Предварительно, без пострадавших.

В с. Симиновка Чугуевского района вражеским обстрелом повреждено учебное заведение.

Отмечается, что за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним

Российские войска в течение минувших суток нанесли авиаудары по четырем поселкам Харьковского, Чугуевского и Купьянского районов. Никто не пострадал.

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