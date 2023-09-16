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Окупанти били з артилерії по чотирьох районах Харківщини: є руйнування

Окупанти били з артилерії по чотирьох районах Харківщини: є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини. Унаслідок чого є руйнування. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі 

Авіаударів ворога зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем минулої доби перебувало м. Куп’янськ. 

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки знищені частково. Попередньо, без постраждалих.

У с. Симинівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти.

Зазначається, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Нагадаємо

Російські війська протягом минулої доби завдали авіаударів по чотирьох селищах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Ніхто не постраждав.

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