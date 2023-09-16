Окупанти били з артилерії по чотирьох районах Харківщини: є руйнування

Деталі

Авіаударів ворога зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем минулої доби перебувало м. Куп’янськ.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки знищені частково. Попередньо, без постраждалих.

У с. Симинівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти.

Зазначається, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Нагадаємо

Російські війська протягом минулої доби завдали авіаударів по чотирьох селищах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Ніхто не постраждав.