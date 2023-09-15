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росіяни завдали авіаударів по чотирьох селищах Харківщини

росіяни завдали авіаударів по чотирьох селищах Харківщини

Київ • УНН

 • 231243 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Російські війська протягом минулої доби завдали авіаударів по чотирьох селищах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

“По області авіаударів окупантів зазнали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району.

Під ворожий обстріл потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп’янського району. А також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району”, - йдеться у повідомленні.

Близько 13:20 внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 5 приватних будинків. Без постраждалих.

Близько 18:30 у с. Подоли, Куп‘янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих не надходило.

О 22:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда приватного домоволодіння. Постраждалих немає.

Доповнення

13 вересня російські війська протягом минулої доби завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Обійшлось без людських втрат. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки та агрофірма. 

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