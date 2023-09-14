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Окупанти обстріляли три райони Харківщини: є руйнування

Окупанти обстріляли три райони Харківщини: є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Російські війська протягом минулої доби завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Обійшлось без людських втрат. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки та агрофірма. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

Як повідомляється, 13 вересня армія рф нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів.

Вночі близько 22:40 окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, окупанти стріляли артилерією 152-го калібру.

О 01:25 у смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмібудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих.

О 17:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми.

Доповнення

Також очільник Харківської ОВА повідомив, що близько 11:20 у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік. Він отримав вибухові травми та опіки. Його стан середній, зазначив Синєгубов.

Додамо

12 вересня окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів Харківщини. Постраждала техніка, будинки та інфраструктура, проте обійшлось без людських втрат.

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