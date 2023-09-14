Оккупанты обстреляли три района Харьковщины: есть разрушения

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Как сообщается, 13 сентября армия рф нанесла более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.

Ночью около 22:40 оккупанты обстреляли центр г. Волчанск. Было разрушено админздание. По предварительной информации, оккупанты стреляли артиллерией 152-го калибра.

В 01:25 в пгт. Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в адмиздании, 1 частный жилой дом, 1 двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля. Без пострадавших.

В 17:00 состоялся вражеский артиллерийский обстрел с.Чернещина Боровской громады Изюмского района. Повреждено имущество агрофирмы.

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Также глава Харьковской ОВА сообщил, что около 11:20 в селе Благодатное Чугуевского района во время проведения сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мине подорвался комбайн. Пострадал 51-летний мужчина. Он получил взрывные травмы и ожоги. Его состояние среднее, отметил Синегубов.

Добавим

12 сентября оккупанты нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов Харьковщины. Пострадала техника, дома и инфраструктура, однако обошлось без человеческих потерь.