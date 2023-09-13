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Харківщина: за добу ворог завдав 20 ударів по прикордонню

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Вчора з першої до четвертої години дня ворог гатив з артилерії та мінометів по прикордонню Харківщини. Постраждала техніка, будинки та інфраструктура, проте обійшлось без людських втрат, передає УНН.

Деталі

Окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.

  • 13:00 у смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні. Постраждалих немає.
  • 13:45 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка.
  • 15:00 у с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere. Постраждалих немає.
  • Близько 15:50 стався обстріл с.Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи області за добу провели обстеження 4,6 га території, знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 33 піротехнічні розрахунки ДСНС (165 осіб та 65 одиниць техніки).

Доповнення

російські війська впродовж минулої доби завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів Харківщини.

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