Окупанти вбили ще трьох жителів Донеччини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили ще трьох жителів Донеччини, також троє людей отримали поранення. Про це повідомив у середу в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Telegram, пише УНН.
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“За 12 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці і 1 у Водяному. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними в.о. голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф у Донецькій області вбито 1708 людей, ще 4130 цивільних поранили.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Двоє людей загинули і троє зазнали поранень в результаті обстрілу армією рф Красногорівки й Авдіївки Донецької області у вівторок вранці.