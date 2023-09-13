Окупанти вбили ще трьох жителів Донеччини - ОВА

Цитата

“За 12 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці і 1 у Водяному. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними в.о. голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф у Донецькій області вбито 1708 людей, ще 4130 цивільних поранили.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Двоє людей загинули і троє зазнали поранень в результаті обстрілу армією рф Красногорівки й Авдіївки Донецької області у вівторок вранці.