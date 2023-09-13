Оккупанты убили еще трех жителей Донетчины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили еще трех жителей Донецкой области, также три человека получили ранения. Об этом сообщил в среду и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Telegram, пишет УНН.
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“За 12 сентября россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Красногоровке и 1 в Водяном. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным и.о. главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области убито 1708 человек, еще 4130 гражданских ранены.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела армией рф Красногоровки и Авдеевки Донецкой области во вторник утром.