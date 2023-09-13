Оккупанты убили еще трех жителей Донетчины - ОВА

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“За 12 сентября россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Красногоровке и 1 в Водяном. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным и.о. главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области убито 1708 человек, еще 4130 гражданских ранены.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела армией рф Красногоровки и Авдеевки Донецкой области во вторник утром.