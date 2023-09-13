Харьковщина: за сутки враг нанес 20 ударов по пограничникам

Детали

Оккупанты нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов.



13:00 в пгт. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть пожарно-спасательного поста, выбиты окна в здании части, поврежден 1 служебный автомобиль и 4 частных. Пострадавших нет.



13:45 в с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горели сухая трава и хвойная подстилка.



15:00 в с. Ольховатка Куп’янского района в результате обстрела горел комбайн John Deere. Пострадавших нет.



Около 15:50 произошел обстрел с.Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате обстрела поврежден 1 частный дом. Пострадавших нет.



Пиротехнические подразделения области за сутки провели обследование 4,6 га территории, обезвредили 85 взрывоопасных предметов. К работам привлекли 33 пиротехнических расчета ГСЧС (165 человек и 65 единиц техники).

Дополнение

российские войска в течение минувших суток наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов Харьковщины.

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