Россияне нанесли авиаудары по четырем поселкам Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки нанесли авиаудары по четырем поселкам Харьковского, Чугуевского и Купьянского районов. Никто не пострадал. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“По области авиаударам оккупантов подверглись поселки Стрелечья Харьковского района, Плетеневка Чугуевского района, Степная Новоселовка, Котляровка Купьянского района.
Под вражеский обстрел попали населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка, Берестовое Купьянского района. А также Нескучное Харьковского района, Нестерное, Охримовка, Бударки Чугуевского района”, - говорится в сообщении.
Около 13:20 в результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены 5 частных домов. Без пострадавших.
Около 18:30 в с. Подолы, Купьянского района произошел вражеский обстрел, в результате которого повреждено частное домовладение. Информации о пострадавших не поступало.
В 22:00 в г. Волчанск Чугуевского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка частного домовладения. Пострадавших нет.
Дополнение
13 сентября российские войска в течение минувших суток нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купьянского районов Харьковщины. Обошлось без человеческих потерь. Вследствие вражеских обстрелов повреждены админздания, жилые дома и агрофирма.