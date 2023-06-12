Оккупанты 10 раз обстреляли Сумскую область, есть разрушения

Детали

В Новослободской громаде был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв). В Середино-Будской громаде был осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

На Эсманскую громаду враг сбросил 19 мин. Также был осуществлен обстрел Белопольской громады из ствольной (3 взрыва).

К этому, в Белопольской громаде, был обстрел из РСЗО (10 взрывов) по городу Белополье. Получили повреждения элеватор, ЛЭП, 3 частных жилых дома, 6 гаражей, 1 частный автомобиль, мотоблок, и 5 этажный жилой дом, отметили в Сумской ОГА.

Также в Глуховской громаде был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). Миропольская громада подверглась минометному обстрелу, зафиксировано 3 взрыва.

Напомним

Как сообщал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, за прошедшие сутки российские оккупанты 26 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 132 снаряда. По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.