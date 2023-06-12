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Оккупанты 10 раз обстреляли Сумскую область, есть разрушения

Киев • УНН

 • 428750 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Ночью и утром российские захватчики совершили 10 обстрелов приграничных громад Сумской области. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская громады. Об этом сообщает Сумская ОГА на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты 10 раз обстреляли Сумскую область, есть разрушения

Детали

В Новослободской громаде был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв). В Середино-Будской громаде был осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

На Эсманскую громаду враг сбросил 19 мин. Также был осуществлен обстрел Белопольской громады из ствольной (3 взрыва).

К этому, в Белопольской громаде, был обстрел из РСЗО (10 взрывов) по городу Белополье. Получили повреждения элеватор, ЛЭП, 3 частных жилых дома, 6 гаражей, 1 частный автомобиль, мотоблок, и 5 этажный жилой дом, отметили в Сумской ОГА.

Также в Глуховской громаде был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). Миропольская громада подверглась минометному обстрелу, зафиксировано 3 взрыва.

Напомним

Как сообщал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, за прошедшие сутки российские оккупанты 26 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 132 снаряда. По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.

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