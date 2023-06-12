Окупанти 10 разів обстріляли Сумщину, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Вночі та зранку російські загарбники здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська громади. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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У Новослобідській громаді був зафіксований обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух). У Середино-Будській громаді було здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
На Есманську громаду ворог скинув 19 мін. Також було здійснено обстріл Білопільської громади зі ствольної (3 вибухи).
До цього, у Білопільській громаді, був обстріл з РСЗВ (10 вибухів) по місту Білопілля. Зазнали пошкоджень елеватор, ЛЕП, 3 приватні житлові будинки, 6 гаражів, 1 приватний автомобіль, мотоблок, та 5 поверховий житловий будинок, зазначили у Сумській ОВА.
Також у Глухівській громаді був зафіксований обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи). Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу, зафіксовано 3 вибухи.
Нагадаємо
Як повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби російські окупанти 26 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 132 снаряди. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.