Оккупантам под Николаевом страшнее, чем в Чечне: СБУ перехватила разговор рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется в Николаевской области, терпит поражение и находится в осаде. Об этом свидетельствуют разговоры рашистов, перехваченные СБУ, передает УНН.
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"Захватчики вспоминают: на 4 день войны генерал пообещал им, что "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако затянулась на недели", - говорится в сообщении.
Детали
В СБУ отметили, что сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам, как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.
"Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация... А он говорит: сынок, крепись… и съе*ся. Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул… с добрым утром было…" - рассказывает российский оккупант своему боевому товарищу.
СБУ сообщает, что оккупанты жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: "…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".
"С таким боевым настроением и обмороженными конечностями далеко им не зайти", - добавили в СБУ.
Напомним
Российские оккупанты уже не верят в скорое завершение войны в Украине, а хорошей новостью считают свою отправку в тыл.