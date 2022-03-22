Оккупантам под Николаевом страшнее, чем в Чечне: СБУ перехватила разговор рашистов

Цитата

"Захватчики вспоминают: на 4 день войны генерал пообещал им, что "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако затянулась на недели", - говорится в сообщении.

Детали

В СБУ отметили, что сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам, как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

"Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация... А он говорит: сынок, крепись… и съе*ся. Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул… с добрым утром было…" - рассказывает российский оккупант своему боевому товарищу.

СБУ сообщает, что оккупанты жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: "…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".

"С таким боевым настроением и обмороженными конечностями далеко им не зайти", - добавили в СБУ.

Напомним

Российские оккупанты уже не верят в скорое завершение войны в Украине, а хорошей новостью считают свою отправку в тыл.