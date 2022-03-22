Гарна новина для окупантів – відправлення в тил: СБУ виклала розмову рашиста з дружиною

Цитата

"Яскраве тому підтвердження – розмова загарбника, який розповідає своїй дружині майже всі військові таємниці, які знає сам. З оперативних міркувань ми публікуємо лише окремі елементи розмови. Проте й вони дозволять зрозуміти інтелектуальний рівень окупантів та їхніх "половинок",- йдеться в повідомленні.

Деталі

Загарбник описує своє переведення в тил, мовляв, нарешті більше "ніхто з них помирати не буде".

"– А як це так?! Ти ж казав, що у вас ніхто не помирає", – здивовано перепитує дружина.

В СБУ зазначають, що вона не може зрозуміти його спроби віджартуватися, а коли чує, що "сєгодня уже Friday" (п’ятниця), то перепитує "Што ето у вас празнік такой сєгодня?".

"Судячи з усього, західні санкції вдарили не лише по російській економіці, а й по їхнім знанням англійської. Але це – їхній вибір. Наше теперішнє і майбутнє – цивілізований світ на нашій рідній землі!", - наголосили в СБУ.

Доповнення

Окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.



