Хорошая новость для оккупантов – отправка в тыл: СБУ выложила разговор рашиста с женой

Цитата

"Яркое тому подтверждение - разговор захватчика, который рассказывает своей жене почти все военные тайны, которые знает сам. Из оперативных соображений мы публикуем лишь отдельные элементы разговора. Однако и они позволят понять интеллектуальный уровень оккупантов и их "половинок", - говорится в сообщении.

Детали

Захватчик описывает свой перевод в тыл, мол, наконец больше "никто из них умирать не будет".

"- А как это так?! Ты же говорил, что у вас никто не умирает", - удивленно переспрашивает жена.

В СБУ отмечают, что она не может понять его попытки отшутиться, а когда слышит, что "сегодня уже Friday" (пятница), то переспрашивает "Что это у вас праздник такой сегодня?".

"Судя по всему, западные санкции ударили не только по российской экономике, но и по их знанием английского. Но это - их выбор. Наше настоящее и будущее - цивилизованный мир на нашей родной земле!" - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.



