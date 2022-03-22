Окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: СБУ перехопила розмову рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі. Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ, передає УНН.
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"Загарбники згадують: на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак затягнулася на тижні", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В СБУ зазначили, що самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти по містах, як на параді. Але зараз їх взяли в кільце, тому нинішню "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.
"Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация... А он говорит: сынок, крепись… и съе*ся. Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул… с добрым утром было…" – розповідає російський окупант своєму бойовому товаришу.
СБУ повідомляє, що окупанти жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".
"З таким бойовим настроєм та обмороженими кінцівками далеко їм не зайти", - додали СБУ.
Нагадаємо
Російські окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а гарною новиною вважають своє відправлення в тил.