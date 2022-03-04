Оккупант на Юге концентрирует ресурсы для активных действий относительно попыток окружения Одессы - Данилов

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"Горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий в отношении попыток окружения Одессы. Украинское войско готово к отпору оккупанту и его уничтожению, где бы он ни находился! Слава Украине! Смерть врагам!" - написал секретарь СНБО.

Детали

По словам Данилова, московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Сиверском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил.

Украинские военные и силы ТрО на сегодня тактическую инициативу перехватили, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и относительно выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, отметил он.

Дополнения

Как заявил в четверг, 3 марта, Президент Украины Владимир Зеленский, все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.