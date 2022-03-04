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Окупант на Півдні концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси - Данілов

Окупант на Півдні концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси - Данілов

Київ • УНН

 • 244236 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Росыйський окупант на Півдні концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Про це повідомив у Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише УНН.

Цитата

"Гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не знаходився! Слава Україні! Смерть ворогам!" - написав секретар РНБО.

Деталі

Зі слів Данілова, московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Українські військові і сили ТрО на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, зазначив він.

Доповнення

Як заявив у четвер, 3 березня, Президент України Володимир Зеленський, усі лінії оборони України збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху.

Українські Національні Новини

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